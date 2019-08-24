В российском городе прошел митинг ко Дню Независимости Украины

В российском Новосибирске местные активисты провели согласованный митинг ко Дню Независимости Украины.
В митинге приняли участие граждане Украины, которые живут в Новосибирске, так и местные жители, сообщает Сибирь.Реалии.
Участники акции держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, достаточно воевать".
По словам организатора пикета, акция заявлена не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России - прекратить вмешательство в дела независимого государства.
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Напомним, 24 августа Украина отмечает 28-ю годовщину Независимости.
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