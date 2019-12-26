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четверг, 26 декабря 2019 09:49

В России в 19-й раз оштрафовали правозащитников-"иностранных агентов"

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В России в 19-й раз оштрафовали правозащитников-&quot;иностранных агентов&quot;
Оштрафовали "Мемориал" на 3,5. Фото: Главком

25 декабря Тверской районный суд Москвы оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей. Также штраф на 100 тысячприсудили и его руководителю Александру Черкасову.

И организация, и ее глова получили штрафы за отсутствие маркировки "иностранный агент" на одной из страниц сайта "Мемориала". Там, где был размещен материал о незаконном профилактический учет граждан в учреждениях полиции Северного Кавказа, сообщили в Радио Свобода.

Оштрафовали и "Международный Мемориал" правозащитного центра "Мемориал" за 19 протоколами, 9 из которых еще предстоит рассмотреть. Везде фигурирует то же маркировку "Иноагентив".

Общая сумма штрафов - 3,5 миллиона рублей.

"Мемориал" уже запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов.

Закон об "иностранных агентах" приняли в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены. В 2019 году в России были приняты законы, позволяющие признавать "иностранными агентами" СМИ и отдельных граждан.

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На Керченском мосту на въезде в аннексированный Крым российские силовики задержали пятерых крымских татар. Мужчины ехали автобусом из Москвы с судебного заседания по делу "Первой симферопольской группы Хизб ут-Тахрир

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Дата
26
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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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