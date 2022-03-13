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воскресенье, 13 марта 2022 14:05

Спецтема: Война России против Украины

В России требуют отставки Путина

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В России написали обращение об импичменте Путину.

Об этом сообщил российский общественный и политический деятель, президент фонда "Перспектива" Леонид Гозман.

Он обратился к депутатам Федерального Собрания РФ с требованием начать процедуру отстранения от должности президента России Владимира Путина.

"Я, Гозман Леонид Яковлевич, требую от депутатов Федерального Собрания РФ немедленно начать по предусмотренным Конституцией РФ процедурам процесс смещения с должности Президента РФ В.В.Путина", - написал.

Добавил, что в России ежедневно проходят акции протестов, однако их участников сразу арестовывают. Гозман утверждает, что русский народ не поддерживает действия власти.

Автор: t.me/vinnytsialive
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"Я не пойду на сегодняшнюю акцию, потому что у меня уже были суды за такие же вещи: если они поймают меня сегодня – это уже тюрьма. Но сегодня я опубликовал обращение об импичменте президента Путина", – сказал Гозман в эфире национального телемарафона.

Россиянин понимает, что депутаты не выполнят его требования, хотя "именно в этом заключается их обязанность". И заверил, что в обращении отсутствуют признаки дискредитации Вооруженных сил РФ, а также выражение неуважения к власти в непристойной форме, что запрещено законом.

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"Информирую, кроме того, что за публикацию этого текста я не получал ни вознаграждения, ни обещания вознаграждения в какой-либо форме от зарубежных или российских граждан и организаций", - подытожил Гозман.

В Сибири и на Урале полиция задерживает людей, которые вышли на акции против войны с Украиной. В Перми задержаны три человека, в Томске — семь. Есть задержанные в Новосибирске, Иркутске, Барнауле, Омске, Екатеринбурге, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Брянске.

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