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среда, 25 июля 2018 12:46

В России снова "пришили" криминал Гриценко

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В России снова &quot;пришили&quot; криминал Гриценко
В России снова завели криминал на бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. Фото: censor.net.ua

Следственный комитет РФ обвинил бывшего министра обороны Анатолия Гриценко в том, что он якобы призывал подорвать на территории России железнодорожные поезда.

Об этом 25 июля сообщил сайт СК РФ, пишет "Українська правда"

Следком России нашел "нарушения" в трансляции на украинском телевидении от 16 июля 2014 года.

"В ходе онлайн-конференции "Студии 1+1" Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории России путем подрыва железнодорожных поездов", - заявили в СК РФ.

"По данному факту в отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - пишут в российском ведомстве.

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Против Анатолия Гриценко в России уже возбуждали дело по аналогичной статье в 2017 году.

Тогда в СК РФ утверждали, что 2 июля 2017 Гриценко в эфире "112 Україна" в программе "Тиждень" публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге.

В настоящее время уголовные дела в России против Гриценко объединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение.

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Дата
25
июля

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