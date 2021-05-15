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суббота, 15 мая 2021 05:15

В России ликвидируют компанию, из-за которой Медведчук получил санкции от Украины

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В России ликвидируют компанию, из-за которой Медведчук получил санкции от Украины
Компанию Медведчука ликвидируют. Фото: Украина 24

В России запустили процедуру ликвидацию компании "Новые проекты", владеющей лицензией на добычу нефти и газа на участке "Глубокая" в оккупированном Крыму.

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора связывают эту компанию с народным депутатом Украины от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, которому вручили подозрение в государственной измене, говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы".

По одному из эпизодов обвинения, компания "Новые проекты" фигурирует в подозрении о "незаконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым".

"Схемы" показали соответствующую запись в реестре юридических лиц России, сделанную на следующий день после того, как Медведчуку вручили подозрение.

Согласно выписки, 12 мая 2021 регистрационные органы начали процедуру ликвидации компании "Новые проекты", владеющий русским лицензией на добычу нефти и газа на участке "Глубокая", которая до аннексии Крыма контролировалась Украиной.

Причиной ликвидации компании в реестре указано: "Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ (русском Едином государственном реестре юридических лиц - ред.) Сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)".

"В выписке на компанию на 14 мая 2021 года существует запись №19 с октября 2020 года, о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы России установили определенную недостоверность данных. Если брать выписку на компанию на начало мая - в ней отсутствует запись №19. Это может указывать на то, что их внесли задним числом", - сообщают "Схемы".

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Офис Генерального прокурора Украины намерен обжаловать назначение меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука после изучения полного решения суда.

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