В Раду внесли законопроект о продлении на год "особого статуса"

Законопроект связан с Минским процессом. Фото: Reuters

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6342 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Текст на сайте парламента пока не обнародовали.

Документ подали народные депутаты от "Слуги народа" и из группы "Довіра".

Соавторы – депутаты Евгения Кравчук и Александр Мережко – подтвердили, что документ касается продления на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект на одном из пленарных заседаний в декабре.

"Но очевидно, что для того чтобы рассмотреть законопроект на ближайшей пленарной неделе, нужно сократить сроки (рассмотрения). В любом случае речь идет о декабре", - сказала Евгения Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты ударили из запрещенного оружия и ранили воина ВСУ

По календарному плану проведения шестой сессии, до конца года осталось две пленарные недели. Верховная Рада будет работать в пленарном режиме с 30 ноября по 3 декабря и с 14 по 17 декабря.

Ранее первый вице-спикер Александр Корниенко сообщал, что закон "формально для российской стороны - маркер, что мы остаемся в Минском процессе".

"Закон не действующий, ни одна статья не вступает в силу. Его ежегодно продлевают", - говорил Корниенко.

В декабре прошлого года Верховная Рада на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Закон парламент принимал в сентябре 2014-го. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части по выводу всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".