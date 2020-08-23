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воскресенье, 23 августа 2020 19:55

В Раду проходят четыре партии - опрос

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В Раду проходят четыре партии - опрос
Сейчас в парламенте есть фракции 5-ти партий. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись сейчас, то 5% барьер преодолели бы четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа.

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать почти 30% избирателей, которые определились со своим голосом и пошли бы на избирательные участки.

Вторая в опросе ОПЗЖ - 21,7%.

Третьей идет "Европейская солидарность" (15,5%), четвертой - "Батькивщина" (11,5%).

Немного ниже проходного барьера набирает "Сила и Честь" - 4,6%.

Партия "Слуга народа" продолжает терять рейтинг. В апреле он составил 41,5%. С тех пор он снижается и упал до 29,5%.

Социологи опросили 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,3%.

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Год назад, 21 июля 2019-го, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.

Партия Зеленского "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей, ОПЗЖ - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%. Таким образом 5-процентный проходной барьер преодолели 5 партий.

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