В Раду проходят четыре партии - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись сейчас, то 5% барьер преодолели бы четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа.
За партию "Слуга народа" готовы проголосовать почти 30% избирателей, которые определились со своим голосом и пошли бы на избирательные участки.
Вторая в опросе ОПЗЖ - 21,7%.
Третьей идет "Европейская солидарность" (15,5%), четвертой - "Батькивщина" (11,5%).
Немного ниже проходного барьера набирает "Сила и Честь" - 4,6%.
Партия "Слуга народа" продолжает терять рейтинг. В апреле он составил 41,5%. С тех пор он снижается и упал до 29,5%.
Социологи опросили 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,3%.
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Год назад, 21 июля 2019-го, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.
Партия Зеленского "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей, ОПЗЖ - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%. Таким образом 5-процентный проходной барьер преодолели 5 партий.
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