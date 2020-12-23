В Раду проходят 4 партии - опрос

Сейчас в парламенте - 5 фракций партий. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Если бы сейчас проходили парламентские выборы, то в Верховную Раду попали бы 4 партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 16 по 20 декабря.

За партию "Слугу народа" проголосовали бы 21,1% тех, кто готов голосовать и определились с выбором. ОПЗЖ - 17,3%, "Европейская солидарность" - 15,2%, "Батькивщина" - 10,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большинство украинцев недовольны Зеленским, но он выиграл бы выборы

По опросу 5-процентный барьер не преодолевают: Радикальная партия Олега Ляшко - 4,8%, "За будущее" - 4,3%, "Сила и честь" - 3,8%, "Голос" - 3,5% партия Шария, ВО "Свобода" - 3,4%, "УДАР Виталия Клико" - 3,3%.

Рейтинг других партий менее 2%.

Социологи опросили 2 тыс. респондентов методом личного интервью face-to-face во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность опроса - не более 2,2%.

На внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года партия "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей. Фракция СН в парламенте насчитывает 246 народных депутатов.