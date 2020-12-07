В Раду планируют внести закон об особом статусе ОРДЛО

Действие закона хотят продлить еще на год. Фото: Украинская правда

В Верховную Раду могут внести законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действие закона хотят продлить еще на год.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник в команде президента Владимира Зеленского.

По словам собеседника, документ предусматривает продление особого порядка в ОРДЛО еще на год - до 31 декабря 2021 года.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что украинский парламент не будет закреплять особый статус Донбасса в Конституции Украины. Также он отметил, что Верховная Рада готова разработать специальный закон о выборах на Донбассе. Возможно, они будут проходить по мажоритарной системе, но после восстановления контроля Киева над территорией ОРДЛО и над украинско-российском участке границы.