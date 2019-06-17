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понедельник, 17 июня 2019 20:05

В Раду идет гражданин РФ - активист

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В Раду идет гражданин РФ - активист
В Верховную Раду может попасть гражданин РФ, говорит активист Сергей Стерненко. Фото: УНІАН

По списку "Слуга народу" под №99 в Верховную Раду идет гражданин Российской Федерации Михаил Соколов.

Об этом в видеоблоге заявил активист Сергей Стерненко.

"Для того, чтобы проверить эту информацию, я зашел на официальный сайт российской налоговой службы. Когда я ввел на этом сайте фамилию, имя и отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, то система показала даже код налогоплательщика.

Это означает, что гражданин РФ с такими персональными данными существует. И тогда мы получаем одно из двух: либо у Соколова Михаила Юрьевича есть брат-близнец с точно такими же персональными данными, или в списке "Слуга народу" есть гражданин РФ, который собирается стать народным депутатом Украины", - заявил Стерненко.

"Также Соколов является исполнительным партнером российской фирмы "Kesarev Consulting" kesarev.com с офисом на Лубянке, которая профессионально занимается лоббизмом на государственном уровне в РФ, Украине и Казахстане. Мне кажется, кто-то явно перепутал слова "рада" и "дума", - написал в Facebook блогер Сергей Иванов.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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Дата
17
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