В Раде задымилась система голосования

Из-за задымления в парламенте объявляли перерыв.

В Верховной Раде в сессионном зале задымилось рабочее место одного из народных депутатов.

Задымление произошло на рабочем месте нардепа от "Слуга народа" Максима Ткаченко.

"Загорелась зелёная кнопка "слуги" Максима Ткаченко. Уже железо не выдерживает турборежим. Нет дыма без огня", - написал в Facebook нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

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13 мая Верховная Рада приняла закон о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. "За" проголосовали 270 народных депутатов.