В Раде собрали 150 подписей, чтобы говорить о коранавирусе

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В Верховной Раде собрали 150 подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания по ситуации, связанной с пандемией и противодействием Covid-19. Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в четверг.

Согласно регламенту парламента, после того, как инициативу о проведении внеочередного заседания письменно поддержали 150 нардепов, спикер Дмитрий Разумков должен в течение 3 дней подписать распоряжение о его созыве, пишет "Інтерфакс-Україна"

В начале месяца депутат от "Голоса" Александра Устинова сообщала о сборе подписей.

"46 тысяч украинцев находятся в больницах. Это наивысшее количество госпитализаций во всей Европе.

Цифры эти на самом деле гораздо страшнее, поскольку каждый 3-й тест, сделанный в Украине, положительный - 36 процентов. В Европе - это 7 процентов. Поэтому умножайте количество инфицированных минимум на 4-5. Это катастрофа.

И персональную ответственность за эту катастрофу несет министр Степанов и каждый народный депутат, который отказывается подписываться под постановлением о собрании внеочередного заседания, чтобы уволить его", - заявляла депутат в начале апреля.

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За последние сутки в Украине обнаружили 16 427 новых больных коронавирус. Умерли от Covid 433 пациентов. Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской областях.