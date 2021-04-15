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четверг, 15 апреля 2021 08:28

В 5 регионах более 1000 больных: где больше новых случаев Covid-19

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В 5 регионах более 1000 больных: где больше новых случаев Covid-19
Коронавирус в Украине обнаружили более чем 1,9 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 16 427 новых больных коронавирусом. Из них детей - 628, медработников - 383.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 903 765 ​​украинцев. Такие данные по состоянию на утро 15 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 38 658 пациентов, из них 433 - за последние сутки. Выздоровели 1 453 766 пациентов, за последние сутки - 11 148.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1625 случаев / 2220 прививок;
Винницкая область - 450 случаев / 195 прививок;
Волынская область - 397 случаев / 503 прививки;
Днепропетровская область - 1005 случаев / 2560 прививок;
Донецкая область - 961 случай / 440 прививок;
Житомирская область - 648 случаев / 826 прививок;
Закарпатская - 305 случаев / 310 прививок;
Запорожская область - 1015 случаев / 540 прививок;
Ивано-Франковская область - 194 случая / 516 прививок;
Киевская область - 835 случаев / 112 прививок;
Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;
Луганская область - 292 случая / 250 прививок;
Львовская область - 748 случаев / 2340 прививок;
Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;
Одесская область - 881 случай / 540 прививок;
Полтавская область - 627 случаев / 410 прививок;
Ровенская область - 505 случаев / 330 прививок;
Сумская область - 644 случая / 330 прививок;
Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;
Харьковская область - 1168 случаев / 230 прививок;
Херсонская область - 324 случая / 390 прививок;
Хмельницкая область - 1088 случаев / 720 прививок;
Черкасская область - 747 случаев / 0 прививок;
Черновицкая область - 252 случая / 260 прививок;
Черниговская область - 726 случаев / 192 прививки.

В Министерстве здравоохранения рассказали, какими могут быть карантинные ограничения на Пасху. Для церквей и храмов уже предусмотрены меры, если они расположены в желтой или красной зонах. Закрывать храмы на праздник власти пока не планируют. Решение о формате и перечень ограничений планируют разработать в течение недели.

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