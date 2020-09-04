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пятница, 04 сентября 2020 14:43

В Раде "слуги" голосуют карточками ОПЗЖ

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В Раде &quot;слуги&quot; голосуют карточками ОПЗЖ
"Слуга" проголосовал за бывшую "регионалку"

В Верховной Раде народный депутат от "Слуги народа" проголосовал карточкой нардепа из ОПЗЖ. Это произошло на заседании в пятницу.

Во время голосования за выход из Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании использования и развития межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров на табло высветилось, что один депутат из ОПЗЖ проголосовал за выход из соглашения, сообщает УНІАН.

После этого в зале поднялся шум. Спикер Дмитрий Разумков обратился к нардепу от СН Александру Мариковскому: "Когда вы переехали во фракцию ОПЗЖ?"

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Из этого стало понятно, что "слуга" проголосовал за ОПЗЖ. На возгласы депутатов переголосовать решение, которое не было поддержано, Разумков ответил: "Мы ничего не переголосовывали и не будем переголосовывать".

Разумков сообщил, что голосовали карточкой нардепа из ОПЗЖ Натальи Королевской.

"Это другой вопрос, как это произошло. Это произошло действительно случайно, потому что наши народные депутаты очень любят перемещаться по залу, иногда приземляться не там, где нужно. И случайно человек не заменил карточку одну на другую", - сказал спикер.

Фракции "Слуги народа" помогает голосами ОПЗЖ. Так во время вопроса о комиссии по проведению конкурса на должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре они со "слугами" голосовали "За".

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