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пятница, 27 ноября 2020 14:35

В Раде сказали, кого будут наказывать за ложь в декларациях

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В Раде сказали, кого будут наказывать за ложь в декларациях
За ложь в декларациях более чем на миллион оставят уголовную ответственность. Фото: Укринформ

Рабочая группа по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствование законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного суда Украины пришла к выводу, что за ложь в декларации и за ее неподачу должна быть уголовная ответственность.

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Об этом на брифинге рассказал председатель рабочей группы, председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, сообщает "Укринформ".

"Мы пришли к выводу, что за ложь в декларации и за непредставление декларации должна быть уголовная ответственность. Это первая позиция. Второе - все же нужно поднять порог, с которого стартует уголовная ответственность. На сегодня это 250 прожиточных минимумов, это примерно в цифрах - 500 тысяч гривен. То есть, ошибка на 500 тысяч гривен была уголовной ответственностью к решению Конституционного суда. Мы определяем, что уголовная ответственность стартует с 500 прожиточных минимумов - это более миллиона гривен. К этой сумме остается ответственность, но административная", - отметил Монастырский.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда.

Зато председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков внес альтернативный проект закона. Он предложил вернуть э-декларирования в первоначальном виде.

4 ноября депутаты от партий "Голос" и "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, который блокирует работу Конституционного суда Украины.

5 ноября зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О Конституционном суде Украины ", который предлагает увеличить минимально необходимое количество голосов с 10 до 12 для принятия решения Большой палатой КСУ.

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