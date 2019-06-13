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четверг, 13 июня 2019 19:48

В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко

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В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Генпрокурор Юрий Луценко останется на посту до начала работы Верховной Рады нового созыва, считает народный депутат Виктор Чумак. Фото: hyser.com.ua

Без собственной воли генпрокурора Юрия Луценко сегодня уволить нельзя. Отсутствие юридического образования не является основанием для отставки. Отстранить его от должности законно можно только по инициативе Верховной Рады. Но там нет для этого необходимого количества голосов. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал народный депутат Виктор Чумак.
Так прокомментировал представление президента Владимира Зеленского на увольнение генпрокурора.

"Я поддерживаю отставку Луценко. Уже собирал подписи в парламенте для этого. Но за той формулировкой, которую подает президент, отстранение от должности генпрокурора не предусмотрено законом о прокуратуре. Большинство так называемое даст ответ Зеленскому: "Простите, вы опять не читаете закон" . Проблема в том, что все ожидают - Зеленский уберет Луценко. А Луценко не хочет убираться. В Зеленского же нет на это законных оснований. А ему надо выглядеть как-то перед избирателями. Вот он и подает. Люди ведь не будут читать закон о прокуратуре. Скажут: "Вот снова эта плохая Верховная Рада не может убрать даже Луценко".

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Инициировать отставку генпрокурора может парламент или дисциплинарная комиссии прокуроров, говорит народный депутат. К этому обращению в комиссию парламентариев не дали результата.

"Мы обращались к дисциплинарной комиссии о работе Луценко. Там отвечают, что не могут рассматривать эти представления. Хотя рассматривают работу любого прокурора, а генпрокурор является частью всей прокуратуры. Выполняет и прокурорские функции. Луценко надо привлекать к уголовной ответственности - за разглашение тайн следствия, за встречи с фигурантами, за слив материалов", - говорит нардеп.

Нынешний состав Верховной Рады не заинтересован в отставке генпрокурора:
"Народные депутаты сидят и думают, чтобы их не трогала Генпрокуратура за их связи, за бизнес. Это более 300 человек. Поэтому Луценко работает до сих пор.
Украинская прокуратура - это инструмент политических расправ и бизнесдавлений. Она за 27 лет не была элементом справедливости и законности. Это решить можно только политической волей. Нормальный президент может назначить нормального генпрокурора. Когда приходит команда и хотят что-то изменить, а не сесть на место старых и вновь доить государство.
Парламенту не нужно увольнять Луценко. Сегодня он островок стабильности для того, чтобы следующий генпрокурор не открывал против них уголовные дела".

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Президент Владимир Зеленский подписал представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Документ передали в Верховную Раду 11 июня. Там должны решить, рассматривать ли представления.
Юрий Луценко стал генеральным прокурором 12 мая 2016-го.
Его кандидатуру на утверждение парламента вынес президент Петр Порошенко. Перед назначением народные депутаты внесли изменения в закон о прокуратуре. За ними стать руководителем ГПУ может украинец без юридического образования.
По статье 42 закона "О прокуратуре", президент может уволить генпрокурора с согласия Верховной Рады в нескольких случаях. Первый - в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Второй - на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Третий - в случае наличия задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка.

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