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четверг, 13 июня 2019 13:50

Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище

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Партии Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука могут создать коалицию в следующем парламенте. По крайней мере, есть ожидания.

Об этом Gazeta.ua сказал политический обозреватель Леонид Швец.

Автор: ofr.fm
  Остается интригой, наберет ли "ЕС" больше чем "Голос", говорит Леонид Швец.
Остается интригой, наберет ли "ЕС" больше чем "Голос", говорит Леонид Швец.

"Сейчас все внимание приковано к спискам "Слуга народу" и "Голос". Это наиболее интересные проекты. Кто-то уже ожидает, что они образуют коалицию. Возможно. Большинство людей из этих политсил - друзья и коллеги.

Обе партии ищут новые лица, собственно, новое поколение. Кто-то, может, потом продолжит карьеру в исполнительных органах. К тому же эти 2 партии действительно прислушиваются к критике. Несколько человек уже ушли из списков. Это очень хорошо и что-то новенькое в нашей практике. И то, что они открыли по сотне, это тоже очень положительно.

Несколько "подчистили" свой список "Європейська солідарність" Порошенко. Совсем одиозные люди не попали туда. Возможно, они пойдут по округам независимыми, как некий трюк.

Ожидали, что будет что-то интересное в списках Смешко. Оказалось, что интересны только несколько имен. Меджлис своих представителей пустил несколькими списками, чтобы в парламент зайти по максимуму. Но Чубарова, который идет с "Сила і Честь", в следующем парламенте можем не увидеть.

Непонятно, почему Тимошенко пошла с Наливайченко и Тарутой. Что они ей добавят? Это ее ответственность - если она готова терять очки. Некий неформальный блок ветеранов кучмовской шинели. Самые старые лица в списке "Опозиційна платформа - За життя", те даже не пытались что-то обновить. Ну окей, чем хуже для них, тем лучше для украинского общества.

"Народного фронта" не существует как политсилы. У Гройсмана шансов - ноль

Остается интригой, наберет ли "ЕС" больше чем "Голос". У партии Вакарчука сейчас хорошая динамика. Многие бывшие сторонники Петра Алексеевича будут голосовать за Славу.

"Народний фронт" не существует как политическая сила. Даже Парубий ушел к Порошенко. А кто-то ушел к Гройсману, у того шансов - ноль.

"Самопоміч" в следующем парламенте не будет. Ее яркие представители пошли другими щлях. Кто-то по мажоритарке от "Голоса", кто - по списку Смешко.

"Радикалов" тоже не будет.

"Оппоблок" будет в другом виде. Будет "Опозиційна платформа" Левочкина-Медведчука. 10% они перевалят. Проект мэров, Вилкула и Мураева, скорее всего, не пройдет. Хотя по мажоритарке могут за счет административного ресурса в Одессе и Харькове. Какую-то группку, возможно, и сколотят, или вольются к медведчуковцам.

У "Батьківщина" динамика теряется. Если Конституционный суд примет решение и "отодвинет" выборы, партия Тимошенко едва пересечет планку 5%. Пока Юлия идет на волне президентских выборов. Когда она долгое время воспринималась, как главный конкурент Порошенко. Единственная, кто вела себя как следующий президент. Поскольку она уже не альтернатива Петру Алексеевичу, часть сторонников отпадут от нее", - говорит Леонид Швец.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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