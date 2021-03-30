В Раде Путина назвали х**лом - Разумкову не понравилось

Фото: Facebook-страница Разумкова

В Верховной Раде Украины президента страны-агрессора РФ Владимира Путина назвали х**лом. Это с трибуны сказала народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, когда рассматривался вопрос об акции протеста под Офисом президента 20 марта.

"Посмотрела ваше кино (видео о акции. - Gazeta.ua) от Нацполиции. Ну просто страшно, спать не буду сегодня. Услышала там самое страшное - Путин х**ло", - сказала Сюмар.

На это отреагировал спикер Дмитрий Разумков.

"Уважаемые коллеги, давайте выбирать высказывания в стенах Верховной Рады", - сказал Разумков.

"Коллеги, видите, возражение вызывает Путин х**ло. Я это могу повторить", - ответила Сюмар.

"У меня второй вопрос - а где же эти двери пострадавшие в ходе этой акции протеста? Это же основная жертва этих протестов. Мы же целое заседание Верховной Рады собрали впервые в истории, потому что у нас есть такая жертва, которая называется окрашенные двери, которые ездят теперь по телеканалам.

Давайте этот трэш доведем до конца. Не только постановление принять, но и изменения в Уголовный кодекс. Криминализировать слово "лох". Чтобы его нельзя было писать", - заявила депутат.

Дополняется.