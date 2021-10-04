В Раде предлагают наложить санкции на Коломойского

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с Игорем Коломойским в вип-ложе НСК "Олимпийский" на матче "Динамо" - "Бенфика", 14 сентября. Фото: "Українська правда"

В Верховной Раде регистрируют проект постановления о наложении санкций на олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщили депутаты из фракции "Голос" в Facebook.

Как сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, предлагается применить к Коломойскому:

блокирование активов;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

остановить выполнение экономических и финансовых обязательств;

аннулировать или приостановить лицензии и другие разрешения.

"Начинаем персональную деолигархизацию с Коломойского. Посмотрим на реакцию СНБОУ, большинства и оппозиции", - написал Юрчишин.

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"Проект постановления о наложении санкций на Коломойского уже в электронной системе каждого депутата Верховной Рады. Посмотрим, кто пройдет тест", - заявила депутат Александра Устинова.

"Это прекрасный способ нашему монобольшинству показать истинное намерение бороться с олигархами, а оппозиции не говорить о том, что парламент "ломали через колено", а самим как парламент начать борьбу с олигархами.

Не заниматься политическим пиаром и защитой тех, кто спонсирует политиков, а проголосовать санкции против Коломойского.

Это отличный тест для каждой политической силы и их готовности не к популизму, а к настоящим шагам против олигархов", - сообщили депутаты.

14 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встретился с Коломойским в вип-ложе НСК "Олимпийский". В марте США ввели санкции против Коломойского. Ему и семье запретили въезд в страну. Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка. Делом занимается ФБР. Стоимость недвижимости министерство юстиции США оценивает более чем в $60 млн. Подали иски для конфискации. Коломойский живет в Днепре и не может выехать за пределы Украины, сообщал мэр города Борис Филатов.