В Раде появились 5 новых "слуг народа"

Фракция "Слуги народа" насчитывает 254 нардепа.

Пятеро новых народных депутатов от "Слуга народу" приняли присягу.

Это сделали в связи с тем, что их коллеги из списка начали работать в Кабинете министров.

Присягу принесли Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко.

2 сентября Центральная избирательная комиссия признала избранными следующих по очередности кандидатов вместо нардепов Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова. Те 29 августа сложили полномочия в связи с назначением в правительство.

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Во фракцию "Слуга народа" входят 254 народных депутата.

Также во вторник присягу нардепа принес Сергей Ларин, который вошел во фракцию "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Во фракцию "Голос" вошли Галина Васильченко, избранная в округе №118 во Львовской области, Инна Совсун и Ольга Стефанишина, которые прошли в парламент по партийному списку.

Количество членов фракции "Голос" увеличилось с 17 до 20 нардепов.

Сегодня парламент рассмотрит во втором чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. По Конституции, он должен набрать 300 голосов. Также нардепы должны направить в Конституционный суд 7 законопроектов.