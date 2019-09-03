Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн

Парламент сегодня будет работать до ночи. Фото: Сергей Ковальчук

Сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Согласно Конституции, он должен набрать 300 голосов.

В зале зарегистрировались 393 народных депутата. Это первое заседание II сессии парламента 9-го созыва.

Кроме неприкосновенности, избранники планируют уволить министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова с должности члена совета Нацбанка.

Также сегодня присягу на верность украинскому народу составят 5 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые войдут в парламент вместо новопризначенных министров - это Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко.

Далее парламентарии планируют включить в повестку дня и направить в Конституционный суд 7 президентских законопроектов, которые предусматривают изменения в Конституцию. Они касаются отмены адвокатской монополии; закрепления полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать и увольнять от должностей директоров НАБУ и ГБР; законодательной инициативы народа; уполномоченных Верховной Рады; уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы; дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата; консультативных, совещательных и других вспомогательных органов парламента.

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На первом пленарном заседании Верховная Рада 9-го созыва поддержала постановление о предварительном одобрении законопроекта, который отменяет депутатскую неприкосновенность. Изменения в Конституцию в свое время инициировал пятый президент Петр Порошенко. Верховная Рада предыдущего созыва их рассмотрела. В июне 2018-го Конституционный суд признал законопроект конституционным. Законопроект предусматривает отмену положения статьи Конституции о том, что народные депутаты не могут быть без согласия ВР привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также о том, что им гарантируется депутатская неприкосновенность. Документ предусматривает отмену неприкосновенности 1 января 2020-го.