В Раде посоветовали не переводить жизнь на порносайты и конференции Януковича

Владимир Литвин смотрит пресс-конференцию Януковича во время часа вопросов к правительству. Фото: twitter.com/chesno_movement

Пресс-конференция президента-беглеца Виктора Януковича не стоит того, чтобы ее смотреть.

Такое мнение высказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Мои коллеги и порносайты смотрят. Как я могу это прокомментировать? Дураки. Напрасно тратят время. Вместо того, чтобы смотреть пресс-конференцию ростовского бегемота, пусть жене родной позвонят, ребенку. Жизнь нельзя переводить на порносайты, на конференции Януковича и на ссоры с родными", - сказал Ляшко.

Так "радикал" прокомментировал действия своего коллеги Владимира Литвина, который во время заседания парламента смотрел конференцию "легитимного".

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2 марта президент-беглец Виктор Янукович провел в Москве пресс-конференцию. Убеждал, что в аннексии Крыма и войне на Донбассе виновна украинская власть, а его пытаются обвинить безосновательно. Последний раз до этого на камерах появлялся в октябре 2016 года.