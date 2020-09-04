В Раде показали доказательства, что спецоперация по вагнеровцам планировалась и была сорвана

 
Ексклюзивы
1/5
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 72
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 369
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 801
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 666
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2511
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 621
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 648
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2232
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1485
Фото
Все фото
7
4
2
3
6
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
&quot;Зеленский, выйди к людям&quot; - активисты пикетировали съезд &quot;Слуги народа&quot;
"Зеленский, выйди к людям" - активисты пикетировали съезд "Слуги народа"
Видео
Все видео
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2448
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 639
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5922
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3438
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 198
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
пятница, 04 сентября 2020 12:14

В Раде показали доказательства, что спецоперация по вагнеровцам планировалась и была сорвана

  Комментировать
В Раде показали доказательства, что спецоперация по вагнеровцам планировалась и была сорвана

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев с трибуны Верховной Рады продемонстрировал документы, по его словам, доказывающие, что спецоперация по задержанию вагнеровцев действительно планировалась украинскими спецслужбами и была сорвана. Арьев призвал немедленно создать временную следственную комиссию для выяснения обстоятельств срыва спецоперации украинских спецслужб.

Арьев сообщил, что родственники украинских воинов, погибших на Донбассе в 2014 году в результате террористических актов, зарегистрировали соответствующую петицию в парламент. Родственники погибших отмечают, что среди российских наемников могут быть причастные к сбиванию украинских военных самолетов Ил-76 в Луганске, военных самолетов Су-25 и вертолета Ми-8 под Славянском, а также к сбиванию российским "Буком" малайзийского Boeing MH17, в результате чего были убиты 298 иностранцев.

"Зарегистрированная на сайте Верховой Рады петиция от семей погибших военных с целью разобраться: а что же случилось с убийцами их родных и близких? Среди тех убийц были боевики так называемой ПВК Вагнера, которых из Беларуси депортировали в Россию. И как писали СМИ, о том, что это была спецоперация украинских спецслужб, которая была сорвана кем-то из Офиса президента Украины", - напомнил Арьев.

"По требованию Офиса президента Украины говорили, что это ложь, различные представительства, различные органы власти. А я говорю, что лгали из Офиса президента Украины, поскольку у нас есть неопровержимые доказательства того, что это была на самом деле спецоперация украинских спецслужб. И зачем было врать, очевидные вещи опровергать - это еще сильнее усиливает подозрение в том, что что-то хотят скрыть", - отмечает Арьев.

Он сообщил, что сейчас пытаются уничтожить доказательства этой спецоперации.

"Предана память воинов Украины. Преданы те, кто требовал все годы справедливости. Потому что убийцы сегодня остаются безнаказанными.

Существенно затруднено теперь привлечение к ответственности убийц, в том числе и на международных площадках. Я хочу напомнить, как мы в Страсбурге в Брюсселе делали все для того, чтобы убийцы были наказаны. А нынешняя власть делает лишь то, чтобы убийц отпускать. И поэтому мы требуем немедленно создать ВСК", - отметил Владимир Арьев.

Народный депутат призвал Главу Верховной Рады немедленно создать ВСК. "Если нет - эти документы будут немедленно обнародованы", - предупредил Арьев.

Как известно, родные и близкие погибших на Донбассе украинских воинов обратились в Верховную Раду с требованием создать ВСК по расследованию ситуации вокруг выдачи вагнеровцев, задержанных в Беларуси, российской власти. Среди тех, хто требует создания ВСК, - мать погибшего в самолете Ил-76 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко, отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей Степанович Никонов, вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилко Виталина Тарасова, Татьяна Котова, жена Александра Котова, погибшего в сбитом самолете Ил-76.

"Не понимаю, почему было сорвана спецоперация по передаче так называемых вагнеровцев в Украину. Это лица, которые летом 2014 года сбивали наши самолеты и вертолеты. Пепел от этих самолетов и от сгоревших заживо пилотов до сих пор на руках этих людей. Требую от Верховной Рады Украины, от СБУ создать временную следственную комиссию, которая ответит на такие вопросы. Кому было выгодно сорвать эту спецоперацию и отдать в России людей, которые убили наших родных? Требую фамилий предателей, справедливости и правды", - говорит Вита Тарасова.

"Мы настаиваем на том, чтобы такая ВСК начала свою работу немедленно. Игнорирования наших требований, как и требований активной, неравнодушной части общества будет надругательством над памятью погибших защитников Украины", - отмечают родственники погибших украинских воинов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Раде показали доказательства, что спецоперация по вагнеровцам планировалась и была сорвана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Последний индейский командир сдался после 30 лет войн

Рада испугалась штурма и согласилась заседать под "бандеровским" флагом

"Кто против тирании– встаньте!" – премьера переросла в акцию протеста

На Закарпатье создали военное формирование

Стуса убили в российском лагере

Ученый изобрел азбуку и назвал своим именем

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 2 Просмотров: 45992
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 10413
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 Просмотров: 9423
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 9027
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 7299
Политика
Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос
Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос Просмотров: 261
Зеленский открыто бросил вызов НАБУ и антикоррупционным органам
Зеленский открыто бросил вызов НАБУ и антикоррупционным органам Просмотров: 567
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию Просмотров: 1251
Климкин назвал следующую цель Путина по Донбассу
Климкин назвал следующую цель Путина по Донбассу Просмотров: 612
Лукашенко включили в базу "Миротворца"
Лукашенко включили в базу "Миротворца" Просмотров: 99
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
2
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Голосов: 17623
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua