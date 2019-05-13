В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники

Спикер Андрей Парубий начал говорить о повестке дня недели.

"Мы завершили рассмотрение закона с блока топливно-энергетического комплекса. Должны начать завтрашний день, завершая рассмотрение этого закона", - сказал он.

"Господин Парубий, вы, кажется, не тем вопросом занимаетесь. Сейчас украинский народ ожидает вопрос инаугурации президента. Какой топливно-энергетический комплекс?", - воскликнул внефракционный нардеп Виталий Куприй, который зарегистрировал постановление об инаугурации.

Куприй перебивал Парубия. Вместе с ним в зале стояла нардеп Надежда Савченко.

"Есть попытки сорвать заседание Верховной Рады. Такие попытки предпринимались, но они не увенчались успехом. Потому что Верховная Рада работает и будет работать эффективно", - отреагировал спикер.

О том, что инаугурацию надо провести 19 или 20 мая выкрикивала Савченко.

Выходя из зала Куприй положил Парубию на стол наручники.

"На память, на несколько дней", - сказал нардеп. "На этой неделе мы должны рассмотреть постановление о назначении инаугурации. На сегодня зарегистрировано 5 постановлений, одна из них отозвана в субботу. Я считаю, это будет тоже одно из ключевых решений во время пленарного заседания", - заявил Парубий.

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Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский записал видеообращение с требованием назначить его инаугурацию на 19 мая. Зеленский также назвал Петра Порошенко "бывшим президентом" и обвинил в том, что он именно сейчас предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии и "пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения".