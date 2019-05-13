В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники

Спикер Андрей Парубий начал говорить о повестке дня недели.
"Мы завершили рассмотрение закона с блока топливно-энергетического комплекса. Должны начать завтрашний день, завершая рассмотрение этого закона", - сказал он.
"Господин Парубий, вы, кажется, не тем вопросом занимаетесь. Сейчас украинский народ ожидает вопрос инаугурации президента. Какой топливно-энергетический комплекс?", - воскликнул внефракционный нардеп Виталий Куприй, который зарегистрировал постановление об инаугурации.
Куприй перебивал Парубия. Вместе с ним в зале стояла нардеп Надежда Савченко.
Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский записал видеообращение с требованием назначить его инаугурацию на 19 мая.
Зеленский также назвал Петра Порошенко "бывшим президентом" и обвинил в том, что он именно сейчас предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии и "пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения".
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