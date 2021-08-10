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вторник, 10 августа 2021 11:52

В Раде планируют купить ковры почти на 1 млн грн

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В Раде планируют купить ковры почти на 1 млн грн
Фото: УНН

В Верховной Раде проводят тендер на замену ковровых покрытий длиной в 1 км. Информация появилась на сайте Prozorro 3 августа.

Рада закупает 960 пог. м ковровых дорожек. Цена закупки составляет 985,4 тыс. грн (1026 грн за 1 пог. м). Предложения подрядчиков будут принимать до 23 августа. Аукцион начнется 25 августа.

Нужны изделия следующих видов:

- ковровые дорожки шириной 1,4 м - 340 м;

- ковровые дорожки шириной 1,2 м - 130 м;

- ковровые дорожки шириной 1,0 м - 130 м;

- ковровые дорожки шириной 0,8 м - 260 м;

- ковровые дорожки шириной 0,7 м - 100 м.

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При этом в тендерной заявке проиллюстрирован дизайн коврового покрытия, а также указаны требования, которым должны отвечать изделия, а именно:

- 100% синтетический;

- материал основы - джутовая нить;

- плотность ворса - 520 тыс. пучков на 1 кв. м;

- плотность по основе - 40 нитей на 100 мм;

- плотность по утку - 65 ниток на 100 мм;

- вес 1 кв. м готового изделия - 2830 г/кв. м;

- вес 1 кв. м ворса - 1720 г/кв. м;

- высота ворса - 14 мм;

- цвет голубой;

- количество цветов в ворсовой основе - восемь.

Если бы парламентские выборы проходили в конце июля, в Верховную Раду прошли бы пять политических сил. Преодолели бы 5% проходной барьер "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Сила и честь". Таковы данные опроса Киевского международного института социологии.

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Дата
10
августа

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