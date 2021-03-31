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В Раде обещают отреагировать на одиозного Аксенова

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В Раде обещают отреагировать на одиозного Аксенова
Андрей Аксенов является мэром Доброполье.

Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны отреагировать в случае подтверждения СБУ информации о наличии гражданства Российской Федерации у Андрея Аксенова, который победил на довыборах в округе №50 в Донецкой области. А также факт его причастности к организации в Доброполье "референдума ДНР". Об этом заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать", - цитирует Стефанчука "Інтерфакс-Україна"

"Так не может быть, чтобы лицо, имеющее двойное гражданство, зафиксированное и подтвержденное, занимала одну из высших должностей в государстве, была народным депутатом Украины", - отметил первый вице-спикер.

Касательно возможной причастности Аксенова к организации псевдореферендума, то по словам Стефанчука, тогда он должен быть ограниченным в правах.

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Довыборы в Верховную Раду по округу №50 в Донецкой области состоялись 28 марта. Андрей Аксенов на них набрал 65,6% голосов. Его выдвигала партия "Порядок".

Блогер Денис Казанский сообщил, что Аксенов был одним из организаторов так называемого референдума в 2014 году, организовывал его в поселке Новодонецкое, где тогда был председателем.

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Дата
31
марта

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