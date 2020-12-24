В Раде не стали разбираться с кнопкодавством касательно Шкарлета

Часть "слуг" заявили, что для них это трата времени. Фото: bbc.com

Парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики отказался рассматривать материалы по неодноособному голосованию за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом сообщила народный депутат от "Голоса" Инна Совсун в Facebook.

"Плохие новости. Комитет по вопросам Регламента и депутатской этики отказался рассматривать материалы, свидетельствующие о кнопкодавстве во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета".

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"Я понимаю позицию ОПЗЖ, они защищают своих кнопкодавов. Часть "слуг народа" заявили, что для них это трата времени, и они имеют более важные дела. Неплохо, не так ли? Действительно, зачем членам комитета по вопросам Регламента и депутатской этики рассматривать нарушения Регламента и депутатской этики", - добавила нардеп.

Совсун пообещала обнародовать материалы, которые собрали ее коллеги и которые не захотел рассмотреть регламентный комитет.

Также она анонсировала заявление в правоохранительные органы по этому поводу.

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. "Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить спикера ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения Сергея Шкарлета министром образования. 11 сентября этический комитет НАЗЯВО признал плагиат в работах Шкарлета. В 2010 году он баллотировался в Черниговский областной совет от "Партии регионов". С ним публиковалось интервью о поддержке экс-президента Виктора Януковича. В 2015-м Шкарлет снова пытался попасть в облсовет от БПП, но безуспешно.