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вторник, 09 октября 2018 09:52

В Раде назвали виновника взрывов в Ичне

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В Раде назвали виновника взрывов в Ичне
Виктор Муженко находится на месте взрыва снарядов на Черниговщине. Фото: ukrinform.ua

За взрывы на военных складах с боеприпасами должен нести ответственность руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Такое обвинение озвучил народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Береза ​​в эфире одного из телеканалов.

"У всех этих диверсий один "отец". Есть должностные лица, отвечающие за то, что происходит в Вооруженных силах Украины. За противопожарную безопасность, за безопасность на складах отвечает начальник Генерального штаба - генерал Муженко. "Отец" этой трагедии - Муженко. Пока этот генерал не уйдет в отставку, склады у нас будут взрываться", - сказал Береза.

Он призвал президента Петра Порошенко уволить Муженко или хотя бы отстранить от должности до завершения расследования.

"Хочу обратиться к Верховному Главнокомандующему: чем быстрее мы изменим руководство Генерального штаба, чем быстрее Генштаб возглавит молодой офицер, способный стратегически мыслить, тем скорее у нас прекратятся такие трагедии", - убежден нардеп.

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Примерно в 3:00 на военных складах вблизи арсенала ВСУ возле Ични на Черниговщине начались взрывы. На месте работают специалисты, к ликвидации пожара привлекли танки. Из близлежащих районов эвакуировали более 10 тыс. жителей.

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09
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