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пятница, 18 декабря 2020 11:56

В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
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Депутатские фракции в Верховной Раде определились со своими кандидатами на должность судьи Конституционного суда Украины.

Об этом сообщил научный сотрудник "Центра конституционной демократии" Геннадий Друзенко в Facebook.

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"После того, как Венецианка посоветовала Верховной Раде не выдвигать и не избирать судей КСУ к внедрению прозрачного и открытого конкурса, я подумал, что наша инициатива получила мощного и авторитетного союзника, ослушаться которого депутатам будет не комильфо. Я оказался наивным: все фракции и группы, кроме инфантильного "Голоса", умело и вовремя подали своих кандидатов. Знакомьтесь:

Ольга Бондарь-Петровская - от фракции "Батькивщина";

Ольга Совгиря - от фракции "Слуга народа";

Николай Серый - от фракции "Европейская Солидарность";

Юрий Павленко - от фракции "Оппозиционная платформа- За жизнь";

Дмитрий Журавлев - от депутатской группы "Доверие", - написал он.

Также Друзенко отметил, что привлекает внимание тот факт, что 3 из 5 кандидатов парламент совсем недавно отказался выбирать судьями КСУ - все они в сессионном зале набрали менее 150 голосов. Но это не помешало фракциям и группам выдвинуть их снова.

9 декабря Венецианская комиссия опубликовала срочный вывод по КСУ. В этом заключении комиссия рекомендовала восстановить отмененную КСУ статью об уголовном наказании за недостоверное декларирование.

Также Венецианская комиссия советует Верховной Раде внести изменения в закон о Конституционном суде Украины.

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