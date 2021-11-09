В Раде хотят выделить 3 млрд грн помощи работникам в красных зонах

Речь идет о помощи бизнесу и наемным работникам. Фото: Gazeta.ua

Народные депутаты от "Слуги народа" предлагают выделить 3 млрд грн помощи для бизнеса и наемных работников в красных зонах карантина.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 8 ноября.

"Деньги направят на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мероприятий, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования. Данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от коронавируса", - говорится в пояснительной записке.

Средства выделят за счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.

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Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить мероприятия по поддержке бизнеса во время карантина. Помощь должна предусматривать льготы на аренду, кредитование и оплату коммунальных услуг. Весной закрытый на карантин бизнес и наемные работники получали по 8 тыс. грн помощи.