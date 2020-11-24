Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам

8 тыс. грн придут вам на карточку, говорит президент.

Президент Владимир Зеленский записал очередное видео. Опубликовал его во вторник.

"Поймал себя на мысли, что для счастья нужно всего четыре слова. Любимый ты станешь папой. Или ты во второй раз станешь папой. Или наши пленные возвращаются домой. Или врачам выплачено все надбавки. Или - на Донбассе нет потерь.

Оказалось, что в 2020-м счастье может приносить и такое необычное сочетание четырех слов. РНК-возбудителя не выявлено. Я счастлив вернуться к работе в обычном режиме. Счастливый увидеть жену и детей не из экрана телефона. Счастливый присоединиться к команде украинцев, которые победили Covid", - сказал Зеленский и показал цифру тех, кто выздоровел - 299 358 граждан.

"Пока теленовости молчат о хорошем, потому что упадут рейтинги и продолжают продавать вам ужас, предательство и ненависть, я продолжаю рассказывать о победах Украины", - заявил Зеленский.

Он сказал, что поручил правительству разработать меры по экономической поддержки бизнеса.

"Был поиск инструментов, сложные расчеты. В результате в ближайшее время в парламент будут подан законопроекты, предусматривающие. Первое - единовременная материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина. Если вы ФЛП и вынуждены закрыть свою кофейню, или наемный работник и вас уволят, потому что кофейня к сожалению закрывается, вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн.

Как именно? Три простых шага. Зайти в приложение "Дія". Ввести короткие данные. И номер банковской карточки.

Далее проверка данных и максимум через несколько дней 8 тысяч гривен приходят вам на карту", - заявил президент. По его словам, помощь смогут получить более миллиона граждан.

Объем программы составит почти 10 млрд грн.

Также Зеленский заявил о единовременной помощи субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест.

"Если вы владелец кафе, из-за карантина сократили время работы, некоторых работников отправили в вынужденный отпуск - тогда для выплат таким работникам вы сможете получить помощь.

Это будет сумма пропорциональна времени так называемого простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного работника", - заявил глава государства.

Также Зеленский заявил о компенсации расходов по уплате единого социального взноса.

"Это почти полтора миллиарда гривен для почти 120 тысяч юридических лиц.

Например, небольшая кофейня, где работает 5 человек, получит компенсацию около 8-10 тысяч гривен. Конечно все эти программы будут доступны не только кофейням, а всем, кто пострадал от карантинных ограничений", - сказал президент.

"Далее - погашение налогового долга. Почти 4 миллиона граждан, имеющих налоговый долг в 3060 гривен, этот долг будет аннулирован.

И пятое - налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тысяч физических лиц-предпринимателей первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ", - заявил Зеленский.