В Раде готовят закон о запрете ОПЗЖ

В Верховной Раде Украины готовят закон о запрете политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Костюк.

"Готовлю законопроект о запрете партии ОПЗЖ как организации коллаборантов", - написал Костюк.

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В Офисе генпрокурора объявили подозрение в государственной измене новой "главе" Мелитополя Галине Данильченко, которую назначили российские оккупанты. Она депутат городского совета от пророссийской партии ОПЗЖ. О подозрении сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. По данным следствия, Данильченко в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и безопасности, осуществила переход на сторону врага в условиях военного положения.

Государственное бюро расследований собрало необходимый пакет документов для оглашения нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы в международный розыск. Об этом ведомство сообщило в субботу. ДБР обратится к зарубежным коллегам в ближайшее время.