Объявили подозрение депутату от ОПЗЖ, которое россияне "назначили" мэром Мелитополя

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В Офисе генпрокурора объявили подозрение в государственной измене новой "главе" Мелитополя Галине Данильченко, которую назначили российские оккупанты.

Она депутат городского совета от пророссийской партии ОПЗЖ. О подозрении сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По данным следствия, Данильченко в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и безопасности, осуществила переход на сторону врага в условиях военного положения.

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Во исполнение полученной от представителей государства-оккупанта задачи она провозгласила себя "исполняющей обязанности Мелитопольского городского головы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочению оккупационных властей на территории города Мелитополь и Мелитопольского района.

Украинские спецслужбы принимают определенные меры, чтобы освободить мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого удерживают оккупанты.