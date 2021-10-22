В Раде анонсировали массовую вакцинацию - будут догонять всех нардепов

Между тем депутаты ходят в сессионном зале без масок. Фото: rada.gov.ua

Об этом заявил первый вице-спикер Александр Корниенко в кулуарах, сообщает Gazeta.ua

Корниенко сказал, что внеочередное заседание парламента - это "очень запасной вариант".

"С одной стороны Верховной Раде, аппарату нужный правовые основания начинать подготовку к мероприятиям по проверке наличия сертификатов или ПЦР-тестов.

Но с другой стороны мы, понимая что такое будет постановление, оно неизбежно, уже начали подготовку. Было совещание с руководством аппарата.

Работаем по двум направлениям. Первое - буквально с понедельника или вторника начнется бессрочная вакцинация. Для тех, кто еще не вакцинирован из депутатов и из аппарата. Будут работать два пункта вакцинации. Один - где-то здесь, видимо, под куполом. Другой - на Садовой.

Другое направление - обустройство системы пропуска. Мы и вас (журналистов. - Gazeta.ua) будем тоже приглашать", - заявил первый вице-спикер.

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По словам Корниенко, в парламенте хотят "не создавать очереди в холодное время". "Чтобы на улице не было "хвостов", - сказал он.

"Более сложный вопрос по сертификатам ПЦР-тестов. Там нет такой прямой проверки. QR-коды ведут на сайты клиник. Но в Минцифры и МВД уже есть база фейковых клиник", - рассказал Корниенко.

Касательно нардепа от "Слуги народа" Юрия Камельчука, который является антивакцинатором, Корниенко заявил: "Если человек выступает против вакцинации, это еще не значит, что он не будет делать ПЦР-тест. Я не слышал еще ни разу от него, что он не делает ПЦР-тестов. Он постоянно куда-то ездит за границу. Я думаю, что в ПАСЕ его должны были впустить по ПЦР-тесту".

Также рассматривают возможность делать экспресс-тесты в здании парламента или на входе.

"Слов "информирование" и "пиар" уже не достаточно. Нам просто надо заниматься круглосуточно пропагандой вакцинации", - заявил Корниенко.

В декабре прошлого года нардеп Юрий Камельчук называл Covid-19 выдумкой. А другая депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец заявляла, что коронавирус может быть "одной из разновидностей биологического оружия". За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 23 785 случаев Covid-19 и 614 смертей от коронавирусной болезни.