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понедельник, 18 января 2021 15:36

Коронавирус: в партии Зеленского заговорили об очередном "заговоре"

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Коронавирус: в партии Зеленского заговорили об очередном &quot;заговоре&quot;
Об этом депутат заявила на прокремлевском телеканале. Фото: Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что коронавирус может быть "одной из разновидностей биологического оружия". Об этом она сказала на прокремлевском телеканале "НАШ".

"Должна констатировать, что холодная война с угрозами ядерным оружием переходит или перешла уже даже до биологического оружия. Это для меня хуже. И я бы сказала, что Китай вышел на 1-ю линию", - цитирует депутатку НВ

"Я рассматриваю такую возможность, что это (коронавирус) может быть одной из разновидностей биологического оружия. Об биологическом оружии, так же как и о ядерном оружии, речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное", - сказала "слуга".

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Ранее народный депутат от "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил о псевдо-вакцинации от Covid-19.

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