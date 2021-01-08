Скандальный "слуга" считает вакцинацию от Covid-19 "заговором"

Камельчук заявил, что вакцина от Covid-19 уже содержит вредные ингредиенты. Фото: facebook.com/kamelchuk

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук высказался о вакцинации от коронавируса.

В Facebook он заявил, что вакцина от Covid-19 уже содержит вредные ингредиенты.

"Вакцинация, к сожалению, уже приносит смерти. Препараты содержат давно известные вредные ингредиенты. Политики демонстрируют нам псевдо вакцинацию со шприцами без игл или уколами через футболку. Сценаристы продвижения псевдо панацеи просто фантастические маркетологи. Сначала заходят через лидеров мнений. Только как проверить, что именно было введено человеку на видео? Никак. Просто поверить", - написал нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов дал совет "слуге", который назвал коронавирус выдумкой

Камельчук считает, что карантин - это часть теста на то, "как будет реагировать общество на то, что ему навязывают". "Принудительная вакцинация", по его мнению, это способ создания "дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных".

⛔️ Завтра Кабмін почне порушувати закони України, Конституцію України та базові права людини. Адже немає повноважень на... Опубликовано Юрием Камельчуком Четверг, 7 января 2021 г.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал Covid-19 выдумкой. Об этом заявил в эфире пророссийского телеканала "НАШ". "Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни Covid-19", - сказал "слуга".