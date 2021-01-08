Скандальный "слуга" считает вакцинацию от Covid-19 "заговором"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
2 Просмотров: 1476
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 747
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 2997
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2367
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 531
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4617
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 936
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
7
3
4
6
17
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Тимошенко перевезли в колонию
Тимошенко перевезли в колонию
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
Видео
Все видео
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 207
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7002
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 270
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5139
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 531
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 504
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
пятница, 08 января 2021 12:22

Скандальный "слуга" считает вакцинацию от Covid-19 "заговором"

  Комментировать
Скандальный &quot;слуга&quot; считает вакцинацию от Covid-19 &quot;заговором&quot;
Камельчук заявил, что вакцина от Covid-19 уже содержит вредные ингредиенты. Фото: facebook.com/kamelchuk

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук высказался о вакцинации от коронавируса.

В Facebook он заявил, что вакцина от Covid-19 уже содержит вредные ингредиенты.

"Вакцинация, к сожалению, уже приносит смерти. Препараты содержат давно известные вредные ингредиенты. Политики демонстрируют нам псевдо вакцинацию со шприцами без игл или уколами через футболку. Сценаристы продвижения псевдо панацеи просто фантастические маркетологи. Сначала заходят через лидеров мнений. Только как проверить, что именно было введено человеку на видео? Никак. Просто поверить", - написал нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов дал совет "слуге", который назвал коронавирус выдумкой

Камельчук считает, что карантин - это часть теста на то, "как будет реагировать общество на то, что ему навязывают". "Принудительная вакцинация", по его мнению, это способ создания "дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных".

⛔️ Завтра Кабмін почне порушувати закони України, Конституцію України та базові права людини. Адже немає повноважень на...

Опубликовано Юрием Камельчуком Четверг, 7 января 2021 г.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал Covid-19 выдумкой. Об этом заявил в эфире пророссийского телеканала "НАШ". "Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни Covid-19", - сказал "слуга".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандальный "слуга" считает вакцинацию от Covid-19 "заговором"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Президент-миротворец получил международную премию

Лучший фильм десятилетия сняли за 25 дней

Украинский самолет сбили двумя ракетами. Никто не выжил

Самое читаемое
Не были одноклассниками: новые подробности о погибших Корбана-младшего и его подругу
Не были одноклассниками: новые подробности о погибших Корбана-младшего и его подругу Просмотров: 11133
Трагедия с сыном Корбана и его подругой: все, что известно
Трагедия с сыном Корбана и его подругой: все, что известно
6
 Просмотров: 10485
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной Просмотров: 9137
Итальянский айтишник в нижнем белье и чулках украсила обложку Playboy
Итальянский айтишник в нижнем белье и чулках украсила обложку Playboy
10
 Просмотров: 8397
&quot;Минималки хватит на полноценную жизнь&quot; - украинец о Канаде
"Минималки хватит на полноценную жизнь" - украинец о Канаде
 Просмотров: 5850
Политика
Какое слово Зеленский употребляет больше всего в новогодних поздравлениях
Какое слово Зеленский употребляет больше всего в новогодних поздравлениях Просмотров: 927
Локдаун решили не переносить
Локдаун решили не переносить Просмотров: 594
Два года назад Томос об автокефалии привезли в Украину - Порошенко поделился фотовоспоминанием
Два года назад Томос об автокефалии привезли в Украину - Порошенко поделился фотовоспоминанием 3 Просмотров: 153
В Израиле отрицают контрабанду вакцин для украинских чиновников
В Израиле отрицают контрабанду вакцин для украинских чиновников 1 Просмотров: 288
Зеленский отреагировал на ситуацию в США
Зеленский отреагировал на ситуацию в США 5 Просмотров: 1377
Больше всего комментируют
5
Зеленский отреагировал на ситуацию в США
3
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3
Медреформу Супрун обжаловали в Конституционном суде
3
Два года назад Томос об автокефалии привезли в Украину - Порошенко поделился фотовоспоминанием
2
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Голосов: 18752
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть