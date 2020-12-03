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четверг, 03 декабря 2020 18:59

В президентской фракции сказали, когда будут изменения в Кабмине

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В президентской фракции сказали, когда будут изменения в Кабмине
Изменений в правительстве в этом году не будет. Фото: @KabminUA

Вопрос кадровых изменений в Кабинете министров если и возникнет, то в следующем году. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в четверг.

"Если какие-то кадровые решения и будут, то уже в новом году. В этом году надо сконцентрироваться на голосовании за бюджет, на решениях, связанных с Конституционным судом", - цитирует депутата "Інтерфакс-Україна".

Кадровые вопросы рано или поздно должны появиться, поскольку до сих пор есть ряд министерств, которые возглавляют исполняющие обязанности, отметила "слуга".

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Также Евгения Кравчук рассказала, что проект государственного бюджета на следующий год увеличивает финансирование медицины на 30 млрд грн по сравнению с 2020-м.

"Это приземленный документ, который соответствует кризисному времени. Финансирование культуры - хотелось бы больше, но это все равно лучше, чем в 2020 году, поэтому есть определенные улучшения", - сказала депутат.

Сохраняется повышение минимальной заработной платы с 1 января по 6 тыс. грн.

"И с 1 июля должна быть 6,5 тысяч гривен, но будет с 1 декабря - это также реалии бюджета. И хорошо, что мы сохраняем индексацию пенсий и доплаты пенсионерам", - рассказала "слуга".

Предлагается дополнительное финансирование Института рака, Охматдета.

Ранее СМИ сообщали, что министра здравоохранения Максима Степанова могут заменить главным санитарным врачом Виктором Ляшко. А министра инфраструктуры Владислава Криклия - руководителем Укравтодора Александром Кубраковым.

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Дата
03
декабря

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