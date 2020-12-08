В правительстве заговорили об изменениях в Конституцию

НАБУ работает с 2015 года. Фото: nabu.gov.ua

Сейчас власть сосредоточена на разработке конституционных изменений для урегулирования вопроса назначения председателя Национального антикоррупционного бюро. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська.

"Сейчас план А - внесение изменений в Конституцию, которыми будут дополнены соответствующие полномочия главы государства. После внесения изменений в Конституцию мы подключимся к разработке соответствующих изменений в закон о НАБУ", - цитирует министра "РБК-Україна"

Конституционные изменения будут заключаться в том, что президент сможет назначать директора НАБУ только по согласованию с Верховной Радой.

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Но в парламенте пока не спешат принимать даже временный вариант решения, уже предложенный правительством.

Правительственный проект закона застрял в профильном Комитете по вопросам антикоррупционной политики. Туда он попал в конце ноября, но до сих пор не рассмотрен.

Заместитель председателя Комитета, народный депутат Ярослав Юрчишин предполагает, что парламент успеет проголосовать законопроект в крайней даты - 17 декабря. Но, по его мнению, есть еще одно, более существенное препятствие - якобы нежелание Офиса президента решать проблему НАБУ и намерение оставить его в "подвешенном состоянии".

"Вопрос назначения нового директора НАБУ пока неактуален и с этим можно не спешить", - также заявил Малюська.

СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.