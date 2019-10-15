В правительстве заговорили о двойном гражданстве

Двойное гражданство в Кабмине назвали "интересной идеей".

В Кабинете министров есть несколько идей о введении двойного гражданства.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на брифинге, пишет "Укрінформ"

"В правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве. Мои коллеги из МИД доводят все это до какой-то целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом" , - сказал он.

Предоставление права двойного гражданства является "интересной идеей", добавил Кулеба.

"Так сложилось, что миллионы людей выехали из Украины. Должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство - это одно из таких связующих звеньев", - сказал чиновник.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.