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вторник, 04 февраля 2020 10:27

В правительстве сказали, что будет с зарплатами чиновников

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В правительстве сказали, что будет с зарплатами чиновников
Заработки депутатов можно привязать с посещения комитетов и пленарных заседаний, говорят в правительстве.

Размер премий президента, премьера и спикера надо привязать к росту ВВП. А зарплату министров - к тому, что они непосредственно сделали.

Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Президент поручил нам дать общее предложение по "архитектуре" зарплат.

В течение последней недели я проводил эту работу. Мы пробовали свести все в единую систему, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношение зарплат в различных органах, с другой - чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть. А с третьей стороны, чтобы это было приемлемо для общества, но мы могли ответить на вопросы специалистов, которых мы хотим привлечь", - рассказал он.

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"Например, согласно тем предложением, которое я сделал, у президента, премьера и спикера как у первых лиц премия привязана к росту ВВП.

У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например к ежеквартальному отчету. У депутатов может быть привязка к каким-то своим показателям. Самое простое - это по тому, насколько они участвуют в сессии и комитетах", - добавил министр.

Еще одно предложение - чтобы для руководителей областных государственных администраций переменная часть зарплаты была привязана к ежеквартальных рейтингов.

В правительстве сейчас дискутируют, каким должен быть баланс между окладами чиновников и переменной частью зарплаты.

"Здесь нет правильного ответа. Например, когда я занимался бизнесом, то всегда считал, что чем больше переменная часть, тем лучше, потому что у тебя больше инструментов для мотивации человека.

С другой стороны, европейский опыт свидетельствует, что должно быть фиксированная часть больше, а переменная меньше, если не ошибаюсь, 70/30 считается оптимальным соотношением. Мы найдем какой-то баланс", - сказал Дубилет.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку "предложить новую концепцию заработных плат" всех министерств, ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей.

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