В правительстве придумали, как облегчить снесение старых домов

В министерстве уверены, что такое решение улучшит ситуацию. ФОТО: РБК

В Минрегионе разработали законопроект, по которому для сноса дома достаточно согласия 75% жителей вместо 100%.

"Одними из ключевых проблем принятого в 2006-м документа было обязательное решение 100% всех жильцов дома о его сносе и то, что коэффициент возмещения за старое жилье составлял 1,5 – иными словами, при переезде в новый дом вам должны были дать квартиру на 50% больше, чем в старой "хрущевке". Это сейчас невозможно", - рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в интервью РБК-Украина.

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В связи с этим в министерстве разработали новый законопроект.

"Теперь мы предлагаем местным советам самим определять коэффициент возмещения. Кроме того, предложили, чтобы для принятия решения о сносе было достаточно голосов 75% владельцев квартир", - объяснил Парцхаладзе.

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