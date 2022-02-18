В правительстве отреагировали на заявление главы Закарпатской ОГА, который назвал россиян "братьями"

Шмыгаль пообещал исследовать слова главы Закарпатской ОГА о "братьях-россиянах". Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на скандальное заявление главы Закарпатской ОГА Виктора Микиты о "братьях-россиянах".

Сделал это в Верховной Раде на часе вопросов к правительству 18 февраля, передает Gazeta.ua.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе спросила премьера, как он расценивает эти слова чиновника и когда подаст предложение президенту Владимиру Зеленскому о снятии Микиты с должности.

"Проведем соответствующее исследование или расследование слов, при необходимости. Если будут на это юридические основания, примем соответствующие меры", - ответил Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убрал флаги Украины: за депутата от "Партии Шария" взялась полиция

16 февраля на внеочередной сессии областного совета Виктор Микита заявил, что население России - наши братья, а вот руководство соседнего государства, "к сожалению, является недружественным".