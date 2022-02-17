Глава облгосадминистрации сделал скандальное заявление о "русских братьях"

Микита отметился скандальным заявлением про "русских братьев". Фото: zakarpat-rada.gov.ua

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита сделал скандальное заявление про "братьев-россиян".

На внеочередной сессии областного совета 16 февраля чиновник заявил, что население РФ – наши братья, а вот руководство соседнего государства, "к сожалению, является недружественным".

"Если мы с вами, родившиеся в Советском Союзе, меняли свою ментальность и отношение для того, чтобы понимать свою страну и свою независимость, то уже наши дети и внуки получают иную информацию касательно отношений с нашими соседями", – сказал он.

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До назначения председателем Закарпатской ОГА Микита был первым заместителем начальника главного управления в центральном аппарате Службы безопасности Украины.

15 февраля в СМИ появилось видео, на котором видно, как во время сессии одесского горсовета на рабочие места депутатов устанавливают украинские флаги. Увидев это, депутат горсовета Одессы от "партии Шария" Илья Фрейман выдернул несколько флагов и отбросил их в сторону. 16 февраля полиция возбудила уголовное дело против депутата по факту надругательства над государственным символом Украины.