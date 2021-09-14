В правительстве объяснили, почему неотложный законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК полгода пылится

Законопроект о ликвидации ОАСК Зеленский вносил еще в апреле. Фото: @OACK.640

Неотложный законопроект президента Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда города Киева уже полгода не рассматривают в Верховной Раде, потому что он непростой. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интервью "РБК-Україна".

"Все дела, которые сейчас рассматривает ОАСК, должны перейти в Киевский окружной админсуд. Там гораздо меньше судей и у них есть свои дела. Они должны дополнительно к ним рассматривать дела от ОАСК", - объяснил министр.

Когда вместо ОАСК создадут новый суд, дела снова должны передать туда. Более того, их снова вынуждены будут рассматривать сначала. Уже третий раз.

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Судей в новый суд можно будет назначить только после того, как заработает Высшая квалификационная комиссия судей. А это тоже длительное время, сказал министр.

"По приблизительным оценкам, оперативная ликвидация ОАСК приведет к тому, что 50-70 тысяч дел будут очень долго ждать разрешения. На это уйдут годы. Это будет сильный удар по системе рассмотрения административных споров", - заявил Малюська.

13 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". В сентябре прошлого года НАБУ публиковало записи якобы разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. НАБУ обвиняет председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти. В апреле брата председателя ОАСК и адвоката Юрия Донца задержали детективы НАБУ. Правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными. Детективы бюро подозревают их в намерении передать $100 тыс. взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения по одному из дел.