В полдень, без партийной символики: у офиса президента состоится акция протеста

Без партийной символики и агитации приглашают украинцев выйти в День Защитника Украины 14 октября, в 12:00 на акцию "Защити украинцев Донбасса".
Жители прифронтовой зоны, переселенцы, участники войны с Россией будут требовать у президента не допустить разведения, а на самом деле – отступления украинских войск из Золотого, Петровского и других прифронтовых населенных пунктов, которые контролируют Вооруженные силы Украины.
Участники акции отмечают, что после отвода ВСУ эти территории займут боевики и российская армия и начнутся репрессии против украинцев, говорится на странице Руху опору капитуляции в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Особый статус Донбасса не поддерживают большинство украинцев
Рух призывает украинцев во всех городах 14 октября присоединиться к акциям протеста и показать единство патриотического сообщества.
На мероприятия предлагают повязать на руку желтый скотч - в знак солидарности и благодарности тем, кто нас защищает на фронте российско-украинской войны. Желтый скотч - это символ сопротивления капитуляции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
6 октября украинцы в разных городах вышли на вече против воплощения "формулы Штайнмайера". На майдане Независимости в Киеве собрались около 10 тыс. людей.
Комментарии