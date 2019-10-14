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В полдень, без партийной символики: у офиса президента состоится акция протеста

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В полдень, без партийной символики: у офиса президента состоится акция протеста
Рух сопротивления капитуляции приглашает выйти на акции протесту, 14 октября, в 12:00

Без партийной символики и агитации приглашают украинцев выйти в День Защитника Украины 14 октября, в 12:00 на акцию "Защити украинцев Донбасса".

Жители прифронтовой зоны, переселенцы, участники войны с Россией будут требовать у президента не допустить разведения, а на самом деле – отступления украинских войск из Золотого, Петровского и других прифронтовых населенных пунктов, которые контролируют Вооруженные силы Украины.

Участники акции отмечают, что после отвода ВСУ эти территории займут боевики и российская армия и начнутся репрессии против украинцев, говорится на странице Руху опору капитуляции в Facebook.

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Рух призывает украинцев во всех городах 14 октября присоединиться к акциям протеста и показать единство патриотического сообщества.

На мероприятия предлагают повязать на руку желтый скотч - в знак солидарности и благодарности тем, кто нас защищает на фронте российско-украинской войны. Желтый скотч - это символ сопротивления капитуляции.

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6 октября украинцы в разных городах вышли на вече против воплощения "формулы Штайнмайера". На майдане Независимости в Киеве собрались около 10 тыс. людей.

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Дата
14
октября

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