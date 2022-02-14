В Пентагоне сделали заявление о возможном вторжении РФ в Украину 16 февраля

В Пентагоне не дали утвердительного ответа, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В Пентагоне не подтвердили информацию, что Россия якобы планирует полномасштабное военное наступление на Украину 16 февраля.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, на данном этапе военные действия могут начаться в любой момент, заявил он в эфире Fox News.

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"Я не в состоянии подтвердить эти сообщения (о вторжении РФ в Украину 16 февраля. - Gazeta.ua)", - сказал Кирби.

Добавил, что Соединенные Штаты Америки считают, что "масштабные военные действия могут произойти в любой день".

Ряд Западных СМИ ранее сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам сообщил и президент США Джо Байден. По его данным, такое решение принял российский президент Владимир Путин, а атака якобы стартует с воздушных ударов. А информационное агентство Bloomberg назвало датой вторжения 15 февраля – на основании слов анонимных источников из Белого дома.