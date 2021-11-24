В Печерском суде дела отправляют "наx*р"

Судья Печерского районного суда города Киева Олег Билоцеркивец закрыл дело о нарушении администратором учреждения карантинных ограничений и отправил "на*ер".

Об этом в Facebook сообщила бывший народный депутат Ольга Червакова.

"Закрыть по истечении сроков привлечения к ответственности и отправить наx*р", - говорится в резолютивной части.

Судья закрыл производство по истечении сроков привлечения к ответственности.

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"Как у человека, привыкшего уважать принцип верховенства права, у меня вопрос. А кто, как и каким образом должен выполнить вторую часть решения суда? Юристы, помогите", - пишет Червакова.

С сайта "Единого реестра судебных решений" постановление исчезло.

9 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Этический совет, который будет заниматься отбором кандидатов в Высший совет правосудия, сформирован, а судебная реформа началась.