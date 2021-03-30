В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП

Владлен Неклюдов - бывший прокурор. Фото: bykvu.com

Акция протеста под Офисом президента 20 марта - скоординированное преступление, у которого были "исполнители", "организаторы" и "подстрекатели". Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов.

"Руководили достаточно организованно, лица, имеющие опыт в этом", - цитируют "слугу" "Буквы".

По словам депутата, политсила требует привлечения к ответственности организаторов протеста.

"Мы хотим, чтобы были установлены не только исполнители этого преступления. А еще чтобы было установлено самое главное - организаторы и подстрекатели. Подстрекатели. Я уверен, они есть, они будут найдены", - добавил нардеп.

Ранее народные депутаты из фракции "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об осуждении акции протеста возле ОП.

29 марта комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять это постановление.

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20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного активиста Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло, запускали фейерверки. Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады рассмотрят вопрос об акции.