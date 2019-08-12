В партии Зеленского готовят закон о телевидении

В Украине должны существовать только общественные и частные медиа, говорят в президентской политсиле.

Партия "Слуга народу" планирует принять закон о телевидении и радиовещании. Об этом заявил новоизбранный народный депутат от президентской политсилы Никита Потураев.

"Законопроект об аудиовизуальных услугах, который должен заменить собой законы о Нацсовет и о телевидении и радиовещании, печатные СМИ. В Украине должны существовать только общественные и частные медиа", - сказал он в интервью "Детектор медіа"

"Я не вижу пока возможности существования в Украине мощных вещателей, кроме четырех: "Громадське","1+1", StarLight (холдинг объединяет три телеканала: ICTV, СТБ, "Новий канал" - ред.), "Україна". Я не о том, что надо закрывать, просто не вижу, где взять деньги для их существования. С рынка где их взять?" - сказал он.

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Нормы о деолигархизации СМИ лучше прописать в одном законе об аудиовизуальных услугах, считает Потураев.

"Чтобы был один большой медийный акт, в котором было бы все, что касается медиа. Потому что когда таких законов десятки, то возникает куча связей, двучитание и т.д.", - пояснил он.

"Слуга народу" с 254 депутатами в парламенте сначала сосредоточится на вопросах экономики, позже - на глубоких вещах, вроде поиска национальной идеи. Об этом заявил руководитель избирательного штаба, будущий нардеп Александр Корниенко.