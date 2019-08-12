Сначала экономические реформы, а затем национальная идея - в "Слуге народа" рассказали о приоритетах

В "стартовый пакет" законопроектов вошли документы экономического и антикоррупционного направления. ФОТО: Facebook "Слуга народа"

"Слуга народа" с 254 депутатами в парламенте сначала сосредоточится на вопросах экономики, позже - на "глубоких" вещах, вроде поиска национальной идеи.

Об этом руководитель избирательного штаба, будущий нардеп Александр Корниенко рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Мы считаем, что в социальные вопросы лучше меньше лезть, потому что они больше разъединяют людей. Стоит больше сосредоточиться на экономических вопросах, которые объединяют. Несмотря на то, ты левый или правый, ты за язык, ты за томос, если ты против роста ВВП на 5-7% в год, то что ты делаешь в этой стране?" - сказал он.

В "стартовом пакете" партии документы экономического и антикоррупционного направления. Законопроектов примерно 100, все - от Офиса президента. Некоторые касаются экономики, некоторые - аудиовизуального продукта. Разрабатывали их с президентских выборов.

"Он больше реформаторский, поскольку мы обещали экономические реформы запустить. А потом уже можно заниматься более глубокими вещами, искать национальную идею", - добавил Корниенко.

"Очень большой блок законопроектов (в "стартовом пакете". - Gazeta.ua) касается реформы Верховной Рады - изменений в регламент, изменений об ответственности депутатов за "кнопкодавство "и так далее", - отметил политик.

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Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва состоится 29 августа.